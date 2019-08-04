20 قتيلاً حصيلة حادثة إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

أكد حاكم ولاية تكساس الأميركية جريج أبوت في مؤتمر صحفي، إن 20 شخصاً قتلوا في إطلاق نار بمجمع تجاري بمدينة إل باسو.

وقال رئيس إدارة شرطة إل باسو جريج ألين إن 26 شخصاً أصيبوا أيضاً في حادث إطلاق النار، مضيفاً أن المشتبه به هو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاماً من مدينة ألين بولاية تكساس.

وأضاف الشرطي جريج ألين "لدينا بيانٌ من هذا الشخص يُشير، إلى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لسقوط "كثير من القتلى" في إطلاق النار "المروّع" في إل باسو.

وقال ترامب "تحدّثتُ مع حاكم تكساس لأقدّم إليه دعم الحكومة الفدرالية".

وفي وقت لاحق اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إطلاق النار في إل باسو ليس عملاً "مأسوياً فحسب، بل إنه عمل جبان أيضاً".

وندد على تويتر بـ "عمل شنيع"، قائلاً إنه يتوجه بـ "أفكاره وصلواته" إلى سكان تكساس.