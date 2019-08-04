ترامب يدين إطلاق النار في إل باسو ويصفه بـ "العمل الجبان"

أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حادث إطلاق النار المميت يوم السبت، بمركز للتسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية، ووصفه بأنه "فعل بغيض".

وكتب ترامب عبر صفحته على موقع تويتر" إن إطلاق النار اليوم في إل باسو، بولاية تكساس ليس فقط مأساوياً، إنه كان عملاً جباناً، أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض".

وأضاف " لا يوجد أي سبب أو عذر يبرر مطلقاً قتل الأشخاص الأبرياء، ميلانيا وأنا نرسل تعازينا القلبية وصلواتنا لشعب تكساس العظيم".

وسقط 20قتيلاً وأكثر من 26 جريحاً في إطلاق نار عند متجر وولمارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية يوم السبت، بحسب ما أعلن حاكم الولاية، في حين أعلن رئيس بلدية المدينة اعتقال ثلاثة مشبوهين.

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