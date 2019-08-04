حالة الطقس: أجواء حارة جدا والحرارة أعلى من معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بدرجتين، ويكون الطقس حارا نهارا في الجبال وحارا جدا في باقي المناطق. في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة خصوصا في الجبال ولكنها تبقى رطبة وحارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويسود طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية وطقس حار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والأغوار. مع ساعات المساء والليل يسود جو معتدل ولطيف في مختلف المناطق الجبلية خصوصا العالية منها، وتكون الأجواء رطبة في السواحل والسهل الساحلي الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ويسود طقس حار بشكل عام في مختلف المناطق وحار جدا في المناطق الغورية والمنخفضة. في ساعات الليل يسود طقس أكثر اعتدالا في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح تكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ليلا.

وفي يوم الأربعاء، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما في يوم الخميس، تكون الأجواء صيفية وحارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.