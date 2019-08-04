شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مصرى يطالب بالإفراج عن المعتقلين المصريين فى الدوحة والان مع التفاصيل
أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن سياسات تنظيم الحمدين فى قطر دفعت الدوحة إلى عزلة تاريخية عن جيرانها العرب، لافتا إلى أن تميم بن حمد أمير قطر ارتمى فى أحضان الخليفة العثمانى من ناحية وإيران من ناحية أخرى.
وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أنه استمرارا للنهج الذى انتهجه تميم بن حمد عدو العرب تم الكشف عن اعتقال مهندس مصرى يدعى على سالم داخل قطر بالإضافة إلى اثنين آخرين من المصريين تم توجيه تهم باطلة لهما بحجة تسريب شفرات بى ان سبورت موضحا أن تميم بن حمد تعدى كل الخطوط الحمراء ويورط قطر فى عداء تاريخى ضد العرب.
وطالب أبو العلا بتحرك دولى وإقليمى واسع لوقف انتهاكات تميم بن حمد ضد المصريين المقيمين فى قطر موضحا أن تميم بن حمد لا يمول الإرهاب والجماعات المتطرفة فقط بل بات يشكل خطرا على كل الأجانب المقيمين فى الدوحة.
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