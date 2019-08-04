شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: موزة تسافر للخارج بحجة دعم حقوق الطفل وتنتهك حقوق أطفال الغفران والان مع التفاصيل

أكد جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، أن عائلة تميم بن حمد أمير قطر ترتكب جرائم ضد الشعب القطرى وينتهكون حقوقهم.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": انتهاك حقوق قبيلة الغفران في قطر جريمة ارتكبتها اسرة حمد بن خليفة ال ثاني ، عليه من الله ما يستحق .

وتابع جابر الكحلة المرى: الشيخة موزة المسند تسافر للخارج بحجة دعم حقوق الطفل ، وأطفال الغفران منتهكي الحقوق يقطنون بجوار قصرها في الدوحة.