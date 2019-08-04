شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً جديداً للحجاج القطريين والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج. جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق، والذي تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج. وأكدت الوزارة في بيان صحافي "مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام"، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء"، وفقاً لوكالة الأأنباء السعودية.

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