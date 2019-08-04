شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يطلب من مصر تبادل الخبرات في مواجهة العناصر الإرهابية والان مع التفاصيل
كشف مسؤول ليبي أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، طلب تبادل خبرات الجيش المصري في حسم المعارك ضد العناصر الإرهابية في ليبيا.
وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه وفقاً لـ24 إن المشير حفتر التقى مسؤولين في الجيش المصري عقب وصوله للقاهرة، وذلك قبيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتنسيق العسكري والأمني مع مصر في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.
وأشار المسؤول إلى أن الجانب المصري أكد دعمه القوي للجيش الوطني الليبي في معاركه ضد الإرهاب، وذلك للعمل على تعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة مجدداً.
ومازال الجيش الليبي يواصل عملياته في طرابلس من أجل تحريرها من العناصر الإرهابية.
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