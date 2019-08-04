شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار صخري يلحق أضراراً مادية بمنازل سكان قرية في ابين والان مع التفاصيل

خلف إنزلاق صخري ضخم مساء أمس الجمعة أضراراً كبيرة بممتلكات عدد من أهالي قرية ذمّثبة بمديرية سرار يافع محافظة أبين.

وذكر سكان محليون" إن كتل صخرية ضخمة انزلقت من جبل شقيق التولق الذي يتميّز بارتفاعه الشاهق وانحداره الشديد أثناء هطول الأمطار وتسببت بتدمير خزان ماء لحصاد مياه الأمطار للمواطن نبيل محمد منصور ناجي،كما خلف ايضاً أضراراً في العديد من المدرجات الزراعية.

وقد أثارت الأصوات الارتجاجية المخيفة الناتجة عن ارتطاع الصخور وسرعتها الهائلة حالة من الخوف والهلع بين أوساط سكان القرية.

وناشد المواطن نبيل محمد،الجهات المعنية بالمديرية والمحافظة والمنظمات الداعمة وأهل الخير بمساعدته في إعادة بناء مشروعه الذي دُمّر بالكامل وذلك للاستفادة من مياه الأمطار لتأمين احتياجات أسرته من مياه الشرب والاستخدام المنزلي طوال أيام السنة خصوصاً في ظل عدم وجود مشروع مياه بالمديرية والاعتماد على خزانات حصاد الأمطار كمصدر رئيسي لمياه الشرب.