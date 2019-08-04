شكرا لقرائتكم خبر عن قناة: توقف حركة الطيران في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف والان مع التفاصيل
أكدت مصادر إعلامية توقف حركة الطيران في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت، آب 03، 2019.
وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادرها، أن الحركة في المطار توقفت بشكل كلي بعد تعرضه لقصف جوي.
ويشهد محيط العاصمة الليبية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا حكومة الوفاق.
وفي وقت سابق، أكدت قيادات عسكرية ليبية، أن معركة تحرير طرابلس تقترب من النهاية.
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