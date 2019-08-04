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أمريكا تدين هجمات الحوثيين وداعش في عدن

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دانت الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات الإرهابية في جنوب اليمن خلال اليومين الماضيين.

وقالت، في بيان اليوم السبت، آب 03، 2019: الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن غير مقبولة.

وأسفرت الهجمات في عدن وأبين عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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