شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين هجمات الحوثيين وداعش في عدن والان مع التفاصيل
دانت الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات الإرهابية في جنوب اليمن خلال اليومين الماضيين.
وقالت، في بيان اليوم السبت، آب 03، 2019: الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن غير مقبولة.
وأسفرت الهجمات في عدن وأبين عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين.
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