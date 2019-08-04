لاريجاني: أي مفاوضات للسلام في كابول يجب أن تكون بقيادة حكومة أفغانستان

أكّد رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، أنّ "أي مفاوضات للسلام في ​أفغانستان​ يجب ان تكون بقيادة ​الحكومة الأفغانية​".

وذكر خلال لقائه في ​طهران​ رئيس مجلس مشرانو جركة (الشيوخ) الأفغاني فضل هادي مسلم يار، أنّ "العلاقات بين طهران و​كابول​ هي علاقات تاريخيّة وذات أواصر عميقة، وأنّ زيارتكم هذه إلى طهران من شأنها تنمية العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة بين البلدين".

ونوّه لاريجاني إلى أنّ "إيران وقفت إلى جانب الشعب الأفغاني منذ تعرّضت أفغانستان للاحتلال"، لافتًا إلى "احتضان إيران للمهاجرين الأفغان برحابة الصدر، حيث انّ أبناءهم اليوم يواصلون تحصيلهم الدراسي في المدارس والجامعات الإيرانية". وركّز على أنّ "أمن أفغانستان مهمّ لإيران، إلّا أنّ بعض الدول تسعى عبر أعمال إرهابيّة لزعزعة الأمن فيها، للوصول إلى هدفهم النهائي وهو التأثير على الاستثمارات الاقتصاديّة فيها".

وبيّن أنّ "المفاوضات مع "​حركة طالبان​" يجب أن تكون بقيادة الحكومة الأفغانية"، مشيرًا إلى أنّ "الأميركيين أجروا العديد من المفاوضات مع "طالبان "وهو ليس الطريق الصحيح، إذ انّ الإجراءات يجب أن تكون بقيادة الحكومة الأفغانية". ووصف الظروف الراهنة في أفغانستان بأنّها "حسّاسة".