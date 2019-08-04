مغادرة آلاف السياح والزوار والعمال الهنود إقليم كشمير بعد تحذير أمني

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "آلاف السياح والزوار والعمال الهنود بدأوا مغادرة إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه، بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرًا أمنيًّا يتعلّق بهجمات محتملة لمسلحين في المنطقة".

وبيّنت أنّ "مسؤولين أمنيين هنود لفتوا في وقت سابق، إلى أنّهم توصّلوا إلى أدلّة على هجمات يخطّط لها مسلّحون مدعومون من الجيش ال​باكستان​ي، على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام".

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الموجود في سريناجار الكولونيل راجيش كاليا، أنّ "مسلحين يعملون انطلاقًا من باكستان، قاموا بمحاولات عدّة للإخلال بالأمن في منطقة كشمير واستهداف الزوار، وما يتراوح بين خمسة وسبعة مسلحين قُتلوا لدى محاولتهم الهجوم على القوات الهندية قرب منطقة تعرف باسم قطاع كيران".

يُذكر أنّ يوم الجمعة، دعت حكومة ولاية جامو و​كشمير​ في ​الهند​، السياح إلى أن "يغادروا على الفور منطقة كشمير الواقعة ​شمال الهند​، استنادًا إلى التهديدات الإرهابيّة الّتي تبلّغتها أجهزة الإستخبارات".