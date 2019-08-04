أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة هيوستن الأميركية، أنّ "وفقًا لإدارة الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لا توجد حتّى الآن معلومات تفيد بأنّ هناك مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار الّتي وقعتيوم السبت" عند متجر لـ"وولمارت" في إل باسو.
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا".
وكان قد أفاد حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ آبوت، بـ"سقوط 20 قتيلًا و24 جريحًا في حادث إطلاق النار في مدينة إل باسو".
من جهته، لفت قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى "وجود 26 جريحًا"، موضحًا أنّ "المشتبه به الّذي تمّ اعتقاله هو رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين". وركّز على أنّ "لدينا بيان من هذا الشخص يُشير، إلى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية روسيا بهيوستن: لا مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار في إل باسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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