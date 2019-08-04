وصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى جدة لأداء مناسك الحج

وصلت الدفعة الثانية من أسر ذوي ضحايا حادث ​نيوزيلندا​ الإرهابي، الّذي وجّه ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف الملك السعودي للحج والعمرة، إلى جدة.

في هذا الإطار، أكّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله الصامل، أنّ "السعودية تقف مع جميع المسلمين بالعالم"، مبيّنًا أنّ "الاستضافة للحج تجسيد لعطاءات القيادة الرشيدة ودورها في تلمّس حاجات المسلمين بالعالم".

وكان الملك سلمان قد وجّه باستضافة 200 من أسر وذوي ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا لأداء فريضة الحج، وقد وصل منهم 130 حاجًا وحاجة، ومن المقرّر وصول بقية الدفعات اليوم.

يُذمر أنّ الشرطة النيوزيلندية كانت قد أكّدت مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين بهجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، منتصف آذار الماضي.