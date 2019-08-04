إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي بعد قصفه من المليشيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي، مساء السبت، عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لفترة نتيجة قصفها من قبل المليشيات.

وأكدت سلطات المطار، المدني الوحيد العامل بالعاصمة طرابلس، أن القصف ليس الأول من نوعه فهو عرضة لقصف متكرر من قبل مليشيات حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الضربات العشوائية من المليشيات في ظل حركة الإرباك والتخوين التي اشتعلت بينها، والتي تقاتل على أسس فكرية وعقائدية مختلفة.





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ويتخوف الليبيون في العاصمة طرابلس من القصف المستمر لمطار معيتيقة الدولي من مليشيات "بشير البقرة" وما يسمى بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي"؛ لأنه يهدف إلى تهريب مئات الإرهابيين من السجن المجاور للمطار.

وتعرض مطار معيتقة المدني مرات عدة لقصف صاروخي من قبل مليشيا "بشير البقرة" الإرهابية، لإرغام المسؤولين على تهريب مسجونين تابعين له بالسجن المرفق بالقاعدة العسكرية.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي المدني كان في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني، بعد تدمير المليشيات مطار طرابلس الدولي ضمن انقلاب فجر ليبيا الإرهابي.