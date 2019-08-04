مصادر فلسطينية للشرق الأوسط: الحريري وعد الأحمد بتجميد قرار وزير العمل

أكدت ​مصادر فلسطينية​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وعد المشرف على الملف الفلسطيني في ​لبنان​ ​عزام الأحمد​ بتجميد قرار وزير العمل كميل أبو سليمان. بالتالي يبدو مستغرباً استمرار الاحتجاجات والمظاهرات لغايات لا علاقة لها بعمل ​اللاجئين​. ويبدو الحراك وكأن فريقاً يركض في ملعب من دون كرة، والحل يكون بتولي لجنة الحوار حول عناوين واضحة تنبذ ​العنف​ وحمل ​السلاح​ وتقطع الطريق على الذين يعملون لاستثمار مطالبها المحقة، وعدم رفع عناوين كرفض ​التوطين​ وغيره، لأن حل مشكلة اللاجئين دولي وليس محلياً لبنانياً".

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