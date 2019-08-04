إرتفاع عدد القتلى في زلزال إندونيسيا الى 5 قتلى

إرتفع عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الزلزال الذي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية الى 5 قتلى.
ووقع الزلزال البالغة شدته 6,9 درجات مساء الجمعة وتسبب بفرار الأهالي من منازلهم، خصوصا في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع. وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.
وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.
وفي كانون الأول 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.
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