الأمن الروسي عثر على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في داغستان

أعلن المتكتب الصحافي التابع لإدارة هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في ​داغستان​، "عثور ​الأجهزة الأمنية​ على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع داخل مستودع مهجور على مشارف بلدة غيمري وسط الجمهورية". وأوضح في بيان، أنّ "الوزن الكلّي للعبوات كان حوالي 90 كغم. وتتألّف من أنابيب مملوءة بمزيج من "نترات الأمونيوم" ومسحوق "الألمنيوم"، ومحشوّة بقطع من قضبان حديد تسليح البناء"، مبيّنةً أنّ "الأجهزة الأمنية قامت بإبطال مفعول العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى فتح تحقيق في القضية".

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