مستشار ظريف: الخارجية الأميركية تُدار من قبل وكالة الإستخبارات المركزية

ركّز مستشار وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، بهزاد صابري، على أنّ "وزارة الشؤون الخارجية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لإيران"، مشدّدًا على أنّ "ظريف ليس مجرّد المتحدث الرسمي باسم إيران، بل هو القائد الأعلى لدبلوماسيّتها".
ولفت تعليقًا على العقوبات الأميركية على ظريف، إلى أنّ "مع فرض الحظر على ظريف، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تستهدف مفهوم الدبلوماسية بالكامل، ويحدث ذلك عندما تدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وزارة الخارجية الأميركية".
وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء 31 تموز، "فرض عقوبات على ظريف، تشمل تجميد أيّ أصول له بالولايات المتحدة أو تلك الّتي تُسيطر عليها كيانات أميركية".
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