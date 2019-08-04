حاكم تكساس: 20 قتيلا و24 جريحا في حادث إطلاق النار بمدينة إل باسو

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ آبوت،"سقوط 20 قتيلًا و24 جريحًا في حادث إطلاق النار في مدينة إل باسو".
من جهته، لفت قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى "وجود 26 جريحًا"، موضحًا أنّ "المشتبه به الّذي تمّ اعتقاله هو رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين". وركّز على أنّ "لدينا بيان من هذا الشخص يُشير، إلى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".
وكان قد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لـ"سقوط كثير من القتلى في إطلاق النار المروّع في إل باسو".
وكان المهاجم قد فتح النار قرب متجر "وولمارت" في مركز "سييلو فيستا" التجاري بمدينة إل باسو.
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