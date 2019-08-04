بعد اعتماد حركة التنقلات.. من هم رؤساء الإدارات النوعية الجدد بمديرية أمن الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فجر الأحد، حركة التنقلات الداخلية الخاصة بضباط المديرية وتحديدا "المباحث".

وشملت الحركة تغييرات عدة في منصب رؤساء الإدارات النوعية لاسيما مع ترقية بعض القيادات والتحاقهم للعمل بالإدارات العامة.

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تولى العقيد علي عبد الكريم منصب رئيس مباحث الحماية المدنية، والعميد خالد أبو العلا منصب رئيس مباحث التموين، والعميد أحمد خلف رئيسا لقسم التحريات، وأحمد قنديل رئيسا لشرطة المرافق، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات، والعميد بهاء سالم رئيسا للمعلومات، والعميد وحيد سالم رئيسا لرعاية الأحداث، والعميد ياسر البحيري رئيسا للترحيلات، والعميد محمد أنور رئيسا للأموال العامة.

وتولى العميد خالد عبد المتعال منصب رئيس قسم الوحدات، والعقيد عبد الحميد السبكي رئيسا لمكافحة النشل، والعميد محمد حسن لإدارة الطرق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي لإدارة حرس المنشآت والمقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن بالمديرية.

وجاء العميد ياسر شعير وكيلا لإدارة المعلومات، والضابط أحمد العاصي بقسم التحريات، ونقل الضابط حسن عادل إلى إدارة التموين، والعقيد محمد عبد الشكور إلى إدارة مكافحة المخدرات، والضابط محمد منصور إلى مباحث الآداب، وأحمد صقر إلى المرور والمقدم تامر عبد العزيز إلى شرطة المرافق.​