رؤساء مباحث الجيزة.. استمرار "القوة الضاربة" وتجديد الثقة في الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أبقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة على رؤساء المباحث الذين يمثلون القوى الضاربة للمديرية من خلال تفوقهم في العمل الشرطي.

واعتمد اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأحد، حركة التنقلات الداخلية الخاصة بضباط المباحث.

نجاحات عدة حققها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة استطاع من خلالها كسب إشادة وثقة القيادات الأمنية على مدار السنوات القليلة الماضية، لاسيما جهوده وضباط وحدة المباحث في حل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام.

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كما تم الإبقاء على المقدم محمد ربيع رئيسا لمباحث إمبابة، والذي يشكل ركيزة أساسية لقطاع الشمال، ونجاحه في الحد من انتشار تجارة المخدرات في "جمهورية إمبابة" وتصديه للعناصر الإجرامية وخارجين عن القانون، فضلا عن حل العديد من جرائم القتل الصعبة.

قضايا عدة ووقائع شائكة شهدتها دائرة قسم شرطة الهرم إلا أن جهود المقدم محمد الصغير رئيس المباحث كانت حديث الجميع، إذ ساهم في فرض السيطرة الأمنية على تلك الدائرة الثعبة التي تغطي مناطق جغرافية ذات كثافة سكانية عالية.

كما تم الإبقاء على المقدم هاني الحسيني رئيسا لقسم الدقي والمقدم مصطفى خليل رئيسا لقسم العجوزة والمقدم مجدي موسى رئيسا لقسم شرطة أوسيم إضافة إلى تجديد الثقة في عدد من رؤساء المباحث الشباب وأبرزهم الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، والرائد أحمد صبري رئيس قسم ثاني الشيخ زايد، والرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، والرائد محمد داود رئيس قسم ثاني أكتوبر والرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم الصف.