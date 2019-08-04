بالأسماء.. التشكيل الجديد لقطاعات البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات الداخلية الخاصة بتشكيل رؤساء القطاعات الأربعة، والتي اعتمدها اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، فجر الأحد.

البداية من قطاع الغرب، العميد أسامة عبد الفتاح رئيسا للقطاع، والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة.

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قطاع الشمال، العميد عمرو طلعت رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال، والمقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لفرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة.

قطاع أكتوبر، العميد طه فوده رئيسا للقطاع، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتتشا قطاع أكتوبر، والمقدم مروان مشرف والمقدم مصطفى زيدان وكيلا الفرقة، والعقيد محمد عرفان مفتشا لشمال أكتوبر.

قطاع الجنوب، العميد علاء فتحي رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد نجم مفتشا والمقدم عماد رشدي وكيلا لفرقة أبو النمرس والحوامدية، والمقدم أيمن الشرقاوي مفتشا لفرقة العياط والبدرشين والمقدم محمد علي مفتشا لشرق الجيزة.​