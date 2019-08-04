​حركة تنقلات الجيزة.. "المسلمي" رئيسا لقسم المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد الرائد محمد المسلمي معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد إلى منصب رئيس قسم المساعدات بالمديرية.

وساهم "المسلمي" على مدار الفترة الماضية في حل العديد من القضايا الشائكة وفك طلاسم جرائم قتل شكلت لغزا محيرا لرجال المباحث. ويعد الرائد محمد المسلمي أحد القيادات الشابة المشهود له بالكفاءة وحسن الخلق.

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وشهدت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تولي العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطريق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات، والعميد بهاء سالم رئيسا لمباحث المعلومات، والعميد وحيد سالم رئيسا لمباحث رعاية الأحداث.

كما تولى العميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق والعميد خالد عبد المتعال رئيسا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبد الحميد السبكي رئيسا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات والمقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن.

وجدد اللواء محمود السبيلي الثقة في رؤساء مباحث أقسام الشرطة باستثناء نقل الرائد إكرامي البطران إلى قسم شرطة أبو النمرس والرائد هاني عماد رئيسا لقسم ثالث أكتوبر، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر، والمقدم أحمد صقر إلى المرور.