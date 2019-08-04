تغييرات بالجملة.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات الداخلية الخاصة بمديرية أمن الجيزة لعام 2019 والتي اعتمدها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع فجر الأحد.

وشهدت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تولي العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطريق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات، والعميد بهاء سالم رئيسا لمباحث المعلومات، والعميد وحيد سالم رئيسا لمباحث رعاية الأحداث.

كما تولى العميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق والعميد خالد عبد المتعال رئيسا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبد الحميد السبكي رئيسا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات والمقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن.

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وجدد اللواء محمود السبيلي الثقة في رؤساء مباحث أقسام الشرطة باستثناء نقل الرائد إكرامي البطران إلى قسم شرطة أبو النمرس والرائد هاني عماد رئيسا لقسم ثالث أكتوبر، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر، والمقدم أحمد صقر إلى المرور.

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