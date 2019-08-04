بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اعتمد اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، حركة التنقلات الداخلية الخاصة بضباط المديرية لعام 2019.

وجاءت الحركة أعدها اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، بتجديد الثقة في غالبية رؤساء مباحث أقسام الشرطة باستثناء نقل الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى قسم شرطة أبو النمرس وتعيين الرائد هاني عماد خلفًا له.

وشملت الحركة تجديد الثقة في رؤساء قطاعات الغرب والجنوب والشمال وتصعيد العميد طه فودة إلى منصب رئيس قطاع أكتوبر، ونقل العقيد محمد عرفان ليشغل منصب رئيس قطاع شمال أكتوبر، والعقيد أحمد الوليلي مفتشًا لشمال الجيزة، والمقدم محمد علي مفتشًا لشرق الجيزة.