قضى خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي. وجيز من تسونامي. ووقع الزلزال البالغة شدته 6,9 درجات وتسبب بفرار الأهالي من منازلهم، خصوصا في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع. العاصمة جاكرتا، إلى الشارع. وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع خمسة في زلزال بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.