لبنان ينفي وجود تعليمات تتعلق بإجراءات منع دخول الأردنيين

نفت السلطات اللبنانية وجود تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات دخول المواطنين الأردنيين إلى لبنان، وفق ما أعلنت الخارجية الأردنية.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، نقلا عن الخارجية اللبنانية، أنه لا تغيير على إجراءات دخول الأردنيينإلى لبنان، والمعمول بها منذ زمن طويل.
وأشارت إلى أن المواطن الأردني الذي يحمل جواز السفر الدائم، ليس بحاجة إلى تأشيرة لدخول الأراضي اللبنانية.
وقالت السلطات أن شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط على حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وأن هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وقالت السلطات اللبنانية أن جميع ما تم تداوله من تصريحات منافية لذلك هي اخبار غير صحيحة وتفتقد المصداقية.
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