كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل فشل "النهضة" في حسم مرشح انتخابات الرئاسة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التونسية في اتخاذ قرار بشأن موقفها من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس شورى الحزب عبد الكريم الهاروني إنه لم يتم الحسم بعد في مسألة مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة، على أن يتم استئناف أشغال المجلس بهذا الخصوص.

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وأكد الهاروني على أن المجلس سيبقى في حال انعقاد دائم حتى يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن مرشح حزب النهضة للانتخابات.

كان اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد السبت بمدينة الحمامات قد شهد خلافات عميقة بين الأعضاء على خلفية الاختبار بين دفع الحركة بأحد القياديين لخوض الانتخابات أو الاكتفاء بدعم أخد المرشحين من خارجها.

من جهة أخرى، قررت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة رئيس الحركة يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعت المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس القادم ـ 8 أغسطس للنظر في ذلك.