مصرع جمركي بعدما انقلبت سيارته في الطريق الرابطة بين المضيق والفنيدق

لقي جمركي حتفه، أول أمس الجمعة، في منطقة العليين، إثر انقلاب سيارته في الطريق الرابطة بين المضيق والفنيدق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن “زكرياء.و” البالغ من العمر 37 عاما، أب لطفلين، توفي بعدما انزلقت سيارته بطريقة مفاجئة في إحدى المنعرجات، وأدى ذلك إلى انقلابها، ومصرعه على الفور متأثرا بإصابته البليغة.

وفور علمها بالموضوع حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي.