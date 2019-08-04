الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 800 متظاهر بموسكو

اعتقلت الشرطة الروسية، السبت، أكثر من 800 متظاهر بالعاصمة موسكو؛ للمطالبة بانتخابات حرة، بعدما حذرت السلطات من أن المظاهرات غير قانونية.

وألقت الشرطة القبض على الناشطة البارزة ليوبوف سوبول من سيارة أجرة واقتادتها سريعاً إلى سيارة فان قبل دقائق من بدء مسيرة للمعارضة؛ للاحتجاج على استبعاد مرشحين من انتخابات تجرى الشهر المقبل.

واحتشد مئات الأشخاص عند إحدى نقاط الاحتجاج وسط موسكو. وبعد دقائق بدأ صف من شرطة مكافحة الشغب في دفعهم للابتعاد عن المنطقة.

وقالت منظمة المراقبة المستقلة (أو.في.دي-إنفو) إن "الشرطة اعتقلت 828 شخصاً وطرحت بعضهم أرضاً بعنف".

وقالت الشرطة إنها احتجزت 600 من بين 1500 شخص شاركوا في الاحتجاج.







Advertisements

وتظهر صور التقطت من المظاهرات التي خرجت في عدة مناطق من العاصمة موسكو أن عدد من شاركوا فيها أكبر مما ذكرته الشرطة.

وكان الاحتجاج أصغر حجماً من احتجاج مماثل قبل أسبوع لكنه يظهر تصميم المتظاهرين على مواصلة الضغط من أجل انفتاح النظام السياسي.

وبحسب المتظاهرين، فإن السبب الرئيسي لغضبهم هو منع عدد من المرشحين من أصحاب الفكر المعارض، وبعضهم حلفاء لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني من خوض انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو التي تجرى في سبتمبر/أيلول.





ورغم أن هذا الاقتراع محلي إلا أنه يعتبر مؤشراً على ما سيحدث في انتخابات برلمانية على مستوى البلاد في عام 2021.

وتؤكد السلطات الروسية أن مرشحي المعارضة أخفقوا في الحصول على توقيعات صحيحة كافية تضمن لهم التنافس في الانتخابات المحلية في موسكو بينما يصر مرشحو المعارضة على أن ذلك غير صحيح ويريدون المشاركة في انتخابات يعتقدون أن بوسعهم الفوز فيها.





واعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص في احتجاج مماثل قبل أسبوع خلال واحدة من كبرى العمليات الأمنية في السنوات القليلة الماضية.