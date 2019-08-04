شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 و جرح 26 آخرين في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب)

قُتل 20 شخصا اليوم (السبت) عندما فتح رجل النار عند متجر وول مارت بمدينة إل باسو في تكساس، بحسب ما أعلن حاكم الولاية الأمريكية.

وقال الحاكم غريغ آبوت بمؤتمر صحافي "عشرون شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم".

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من جهته اشار قائد الشرطة إلى وجود 26 جريحا أيضا، لافتا الى أن المشتبه به الذي تم اعتقاله "رجل ابيض يبلغ الحادية والعشرين من العمر".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أسفه لسقوط "كثير من القتلى" في إطلاق النار "المروّع" في إل باسو.

وقال ترمب "تحدّثتُ مع حاكم" تكساس كي "أقدّم إليه دعم الحكومة الفدرالية".