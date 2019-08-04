شكرا لقرائتكم ليبيا.. حكومة الوفاق تمنع سلامة من استخدام مطار زوارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية إيقاف حركة الملاحة بمطار زوارة، الذي تستخدمه البعثة الأممية للتنقل من وليبيا، بداية من اليوم الأحد، في خطوة تصعيدية ضد رئيسها غسان سلامة، وذلك ردا على اتهامه لها باستخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بوشكيوات مساء السبت، في مداخلة عبر إحدى القنوات المحلية، رفضهم الاستمرار في منح إذن هبوط للمبعوث غسان سلامة بمطار زوارة الواقع غرب البلاد، ودعاه إلى "الهبوط عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس واستخدامه إسوة بالليبيين".

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ويأتي هذا الإجراء، احتجاجا على الإحاطة التي قدمها سلامة مطلع الأسبوع المنصرم أمام مجلس الأمن، والتي اتهم فيها حكومة الوفاق باستخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية، وهو الأمر الذي نفته وزارة المواصلات في بيان الأربعاء الماضي، أكدّت فيه أن "المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق".

وكان سلامة تحدّث في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، عن وجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة يشاركون بالقتال والصراع الدائر في ليبيا، وأشار إلى أن "البلاد تحولت إلى ساحة لتجربة التكنولوجيا العسكرية الجديدة وكذلك الأسلحة القديمة"، كما دعا حكومة الوفاق وقف استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية.

وانزعجت حكومة الوفاق الوطني، من تصريحات سلامة، التي وصفتها بـ"المغالطات"، كما فنّدت وزارة الداخلية ما ورد على لسانه، واتهمته بالانحياز في إحاطته "لتوازنات سياسية على حساب كشف الحقيقة والموضوعية".