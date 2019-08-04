20 قتيلا و26 مصابا حصيلة إطلاق النار بتكساس الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية، الأحد، أن حصيلة حادث إطلاق النار في متجر وول مارت بمدينة إل باسو بتكساس، بلغت 20 قتيلاً و26 مصاباً.

وقال حاكم الولاية جريج آبوت، في مؤتمر صحفي: "عشرون شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم".

وأضاف أبوت أن "هذا أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تكساس".





من جهته أشار قائد الشرطة إلى وجود 26 جريحاً أيضاً، لافتاً إلى أن "المشتبه به الذي تم اعتقاله يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو من تكساس".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن "3 من الرعايا المكسيكيين بين ضحايا إطلاق النار في إل باسو".





وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت التصدي لشخص أطلق الرصاص في مدينة إل باسو، السبت، بمحيط مركز سيلو فيستا التجاري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبثت قنوات التلفزيون الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدججة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن امرأة قصدت المتجر للتسوق قولها إنها سمعت دوياً "يشبه ألعاباً نارية" أثناء محاولتها ركن سيارتها في موقف السيارات التابع للمركز التجاري.

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وأضافت المرأة وقد عرّفت عن نفسها باسم فانيسا: "لقد توجهت إلى المخرج. رأيت رجلاً يرتدي قميصاً أسود اللون ويحمل ما بدا لي أنه بندقية. كان يصوّبها على الناس ويطلق النار مباشرة عليهم. لقد رأيت ثلاثة أو أربعة أشخاص يسقطون أرضاً".

من جانبه، قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفن جروفز إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس.





وذكر جروفز في بيان: "تم إطلاع الرئيس على حادث إطلاق النار في إل باسو، ونحن مستمرون في مراقبة الوضع. وتحدث الرئيس مع وزير العدل وليام بار والحاكم جريج آبوت".

وأعرب ترامب عن أسفه لسقوط "الكثير من الضحايا" في حادث إطلاق النار "المروّع" الذي وقع في المركز التجاري.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى".

وأضاف "لقد تحدثت مع حاكم ولاية تكساس جريج آبوت لكي أقدّم إليه دعم الحكومة الفيدرالية".

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي.

وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام بجيلروي بولاية كاليفورنيا.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.