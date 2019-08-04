بريطانيا تعول على مصر في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن بلاده تعول على دور مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ، خلال اتصال هاتفي، جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا.

وأضاف أن "السيسي أعرب عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى القادمة بفرنسا الشهر الجاري.

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كما شدد جونسون على "أهمية الدور المصري المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وصون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر.

وأشاد جونسون في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وأشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن "الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كل جوانب العلاقات المصرية البريطانية".

وأضاف أنه "تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين".