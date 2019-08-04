شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون في بغداد اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

نفت مصادر متطابقة أردنية عراقية لـ«الخليج 365» بحث اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، الذي سيعقد اليوم (الأحد) في بغداد، أي ملفات أمنية لها علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدة أنه سيبحث التعاون الاقتصادي في إطار العمل العربي المشترك، خصوصا قضية إعادة إعمار المناطق التي تحررت من يد «داعش».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر سيبحث تعزيز العلاقات العربية التي تمثل هدفاً رئيسياً في إستراتيجية العراق، ولتنويع الشراكات والدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية وترسيخ التعاون والعمل العربي المشترك.

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ولفت إلى أن أجندة الاجتماع زاخرة بقضايا الاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع أن المجتمعين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقييم مجمل التطورات الإقليمية، وضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي بما يساهم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية والازدهار.

وبين المتحدث أن هذا الاجتماع يعبر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المستمر حول سبل تعزيز التعاون والتوصل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مخرجات القمة الثلاثية التي جرت في القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الأهداف المشتركة.