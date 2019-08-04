شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يُفشل هجوماً حوثياً في الحديدة ويقتل قائداً للمليشيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اعترفت المليشيا الحوثية أمس (السبت) بمقتل قائد الهجوم على قوات الجيش الوطني (شرقي مدينة الحديدة) العقيد معصار شوعي السالمي المكنى (أبوسليم).

وقال مصدر عسكري في الحديدة لـ«الخليج 365»: «شوعي قتل يوم الثلاثاء الماضي حيث قدم من صنعاء على رأس تعزيزات كبيرة وتولى قيادات عمليات التصعيد في الحديدة، لكن قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف كانت جاهزة لأي تطورات وأجهضت المخطط الحوثي في مهده»، مؤكداً أن تصعيد المليشيا لم يتوقف لحظة واحدة وعلى مرأى ومسمع فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر: «المليشيا تقصف بشكل يومي الأحياء السكنية في شارع صنعاء ما أدى إلى نزوح الكثير من المدنيين من منازلهم التي تعرضت للتدمير»، مبيناً أن معصار يُعد رابع قيادي حوثي بارز يلقى مصرعه داخل مدينة الحديدة في أقل من شهر بعد مقتل سفيان طالب السفياني، وإصابة رئيس عمليات محور الحديدة الحوثي محمد الفقيه، وتصفية المليشيا لنجيب المؤيد قائد جبهتها بالحديدة. وفي سياق آخر، كشفت مصادر حقوقية ونقابية في صنعاء لـ«الخليج 365» عن حملة اعتقالات واسعة نفذها الحوثيون خلال اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء، مؤكدة أن من بين المعتقلين نساء.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس اعتقال الصحفي عبدالحافظ الصمدي من قبل مسلحين ملثمين حوثيين كانوا على متن ثلاث سيارات في صنعاء، محملة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يتعرض له من أذى. فيما ذكر حقوقيون أن نساء مسلحات حوثيات (الزينبيات) برفقة مسلحين اقتحمن منزل الناشطة الشاعرة برديس السياغي في صنعاء، واقتادوها من بين أطفالها إلى جهة مجهولة.