ترند الموجز| إجراء عاجل من النيابة ضد أحمد وزينب.. وموعد قمة ليفربول والسيتي في كأس الدرع..وحقيقة زواج منة عرفة وانجابها طفلا وعمرها الحقيقي..ومعلومات هامة عن عداد الكارت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، قرار عاجل من النائب العام في قضية ’’أحمد وزينب‘‘.. ورد فعل السوشيال ميديا.. (القصة من البداية للنهاية)، وموعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل، و’’منة عرفة‘‘ تريند مصر.. حقيقة زواجها وانجابها طفلا.. وعمرها الحقيقي

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

قرار عاجل من النائب العام في قضية ’’أحمد وزينب‘‘.. ورد فعل السوشيال ميديا.. (القصة من البداية للنهاية)

في تطور جديد لقضية "أحمد حسن وزوجته زينب"، التي شغلت الرأي العام الأيام الماضية، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءتهما لطفلتهما وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل السوشيال ميديا

وأثلج قرار النائب العام، قلوب رواد السوشيال ميديا، حيث طالبوا بتطبيق أقصى عقوبة على الزوجين، لتعريض حياة طفلة عمرها أيام قليلة للخطر من أجل السعي وراء الشهرة وتحقيق مشاهدات على اليوتيوب.

القصة من البداية للنهاية

"أحمد حسن وزينب".. زوجان أثارا جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مصر، بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من عمرها، واستغلالها وتعريض حياتها للخطر، من أجل التربح من ورائها وتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات، على قناتهما بموقع يوتيوب.

وأثيرت حالة من الغضب عبر صفحات السوشيال ميديا ، بعد تداول فيديوهات "أحمد وزينب" وهما زوجان من مشاهير اليوتيوب، حيث عرّض الثنائي مقاطع عن حياتهما الشخصية، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.



بلاغ للنائب العام.. وتحرك عاجل من القومي للطفولة

من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "العشماوي"، في بيان الجمعة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وفي هذا السياق، نوهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى قيام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

وقالت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

عقوبة قاسية تنتظرهما

وفي سياق متصل، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن فيديوهات "أحمد وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن هذه الفيديوهات تعرض حياة الطفل للخطر، وتأثيرها الصحي سلبي على الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات تشكل جريمة استغلال تجاري للطفل، مؤكدا أنه وصلهم مئات البلاغات ضد فيديوهات تنتهك حقوق الأطفال.

تعليق ناري من أديب

من جانبه، استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة فيديوهات "أحمد وزينب"، مؤكدا أن المجتمع المصري أصبح يرفض هذا النوع من الأمور الغريبة.

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، الجمعة، أن الطفولة لها برائتها، والحياة الخاصة لها حدودها، معتبرا أن ما فعله أحمد حسن نوع من المتاجرة بطفلته، مشيدا بتدخل المجلس القومي للطفولة في الواقعة.

وتابع: «عايزين نشوف شوية أخلاقيات، وشوية الأدب، الناس زهقت وبترفض الأمور الغلط».

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب ويمبيلي، الذي يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في الرابعة عصر الأحد، 4 أغسطس، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

ويدخل ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه حامل اللقب مانشستر سيتي الذي حصد الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ويغيب عن ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي يقضى إجازته منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وسيعود للريدز يوم 5 أغسطس الجاري.

تشكيل ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل السيتي

على الجانب الأخر، يغب عن السيتي إيميرك لابورت وبنجامين ميندي بداعي الإصابة، والجزائري رياض محرز، للراحة بعد انتهاء الكان.

ومن المنتظر أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بالتشكيل التالي:

الحارس: إيدرسون

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الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - ستونز - كايل ووكر

الوسط: كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

الهجوم: ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.

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’’منة عرفة‘‘ تريند مصر.. حقيقة زواجها وانجابها طفلا.. وعمرها الحقيقي

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، تريند محرك البحث الشهير جوجل مصر، بعد تداول تصريحات غير دقيقة عن زواجها وانجابها طفلا.

وحلت منة كضيفة في برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة mbc مصر، وردت على اتهامها بإثارة الجدل على السوشيال ميديا بسبب ملابسها الجريئة، وأكدت أنها لا تتعمد ذلك، وأن غالبية الصور التى يتم نشرها تكون جلست تصوير تابعة لأغلفة المجلات، التي تكون صاحبة قرار إظهارها والتحكم فى ملابسها والمكياج.

وأضافت الفنانة الشابة، أن صورتها كطفلة مازالت متعلقة في أذهان البعض، رغم أنها أصبحت تبلغ من العمر 21 عاما.

وتطرقت منة إلى الحديث عن دورها في مسلسل "راجل وست ستات"، والذي حقق لها شهرة واسعة، وقالت: "بدأت في الجزء الأول وأنا طفلة، ثم في مرحلة المراهقة، ومع مرور السنوات جسدت في الجزء العاشر دور الشابة التي تزوجت وأنجبت طفلًا"، وهو ما فهمه البعض بشكل خاطئ بأنها تعني حياتها الشخصية، وأنها تزوجت بالفعل ولديها طفل.

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كل ما تريد معرفته عن “العداد الكودي”.. وأفضل وقت للشحن.. وماذا تفعل إذا انقطعت الكهرباء أو إذا ضاع الكارت

نشرت الشركة القابضة للكهرباء، معلومات هامة عن العدادات مسبوقة الدفع “الكارت”، وكيف يتم التعامل معها، وأفضل وقت لشحنها، وماذا تفعل إذا ضاع "كارت الشحن" وغيرها من الأسئلة الهامة التي تدور في أذهان المواطنين.

س: إزاى ممكن تعرف رصيدك ؟

ج : بالعداد 3 شاشات رئيسية الرصيد بالجنية -الرصيد بالكيلو- الشريحة

س : متى يتم شحن العدادات مسبوقة الدفع؟

ج : توجد بالعداد لمبة بيان فى واجهة العداد تضيئ عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيئ ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

حد الإنذار ١٠ جنيهاً وحد الفصل ٨ جنيهات .

س : ما هو أفضل وقت للشحن خلال الشهر ؟

ج: هناك شائعه ان الشحن يكون افضل اول الشهر لانك تكون عند الشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يكون اكبر ولكن نفترض ان رصيدك انتهى هل ستظل بدون كهرباء حتى اول الشهر ؟؟ طبعا لا وللعلم عند اول كل شهر يعود العداد للشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يزيد مره اخرى.

س : لماذا لايعود العداد للشريحة الأولى عند الشحن ؟

ج : العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحه الاولى مع اول دقيقه كل شهر وهو بذلك يحقق لك عداله استخدام لانه فى نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره اخرى

س :هل هناك حل لو فصل العداد والكارت غير موجود بجانب العداد ؟

ج : فى حالة وفصل العداد ممكن اللى فى البيت يقوم بادخال بطاقه رقم قومى او فيزا بنك فى العداد فيعود التيار الكهربائى فورا حتى عودتك بالكارت.

س :لو الكارت ضاع إيه الحل؟

ج : التوجه لشركة الكهرباء بصوره او رقم العداد وبطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها او توكيل او عقد ايجار موثق من صاحب العداد ودفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وتسلمه فى دقائق معدوده.

س : وهل يتلف الكارت ؟

ج : نعم لو تعرض للماء والعرق والشمس بتتأثر الشريحه النحاسيه ولا تعود تعطى بيانات ولا نتمكن من قرائتها بيتم تغييره لذا ننصح بالحفاظ على الكارت.

س :ما العمل لو الكارت ضاع وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد؟

ج : لا داعى للقلق كل عملية شحن بتسجل فى ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته بتسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بارقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

س : ما هى الوسائل المتاحه للشحن؟

ج : اولا الشحن من أى هندسة تابعة للشركة أو الشحن من اى منافذ بيع فورى.

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