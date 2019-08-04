محمد اسماعيل - القاهرة - تكساس- د ب أ:
أعرب المدعي العام في تكساس كين باكستون، عن تقديره أن يتراوح أعداد القتلى الناتج عن حادث إطلاق نار السبت في مجمع تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس ما بين 15 إلى 20 شخصا.
وقال باكستون لمحطة سي بي إس "العدد المحتمل يتراوح بين 15 إلى 20"، وحذر من أن العدد "يمكن أن يتغير في أي دقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام في تكساس: أعداد قتلى إطلاق النار تتراوح بين 15 و20 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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