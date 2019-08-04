المدعي العام في تكساس: أعداد قتلى إطلاق النار تتراوح بين 15 و20 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - تكساس- د ب أ:

أعرب المدعي العام في تكساس كين باكستون، عن تقديره أن يتراوح أعداد القتلى الناتج عن حادث إطلاق نار السبت في مجمع تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس ما بين 15 إلى 20 شخصا.

وقال باكستون لمحطة سي بي إس "العدد المحتمل يتراوح بين 15 إلى 20"، وحذر من أن العدد "يمكن أن يتغير في أي دقيقة".