اليوم.. الحكم في طلب التحفظ على أموال 83 متهما بقضية "خطة الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، حكمها في طلب النيابة العامة للتحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا متهمين بقضية "خطة الأمل التي تحمل رقم 930 لسنة 2019.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها أحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.