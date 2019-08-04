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ننشر عناوين شوادر اللحوم والسلع التابعة للتموين قبل عيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنشاء 71 شادر لحوم بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وحصل الخليج 365 على عناوين الشوادر التي أعلنت عنها الوزارة لبيع اللحوم والسلع قبل عيد الأضحى.

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وتأتي محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات التي سيتم فيها إنشاء شوادر بإقامة 21 شادرًا منهم شادرين تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة هايبر الطيران ومدينة السلام، و13 تابعين لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و5 شوادر تابعين لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

وقال الوزير، إن الوزارة تطرح اللحوم البرازيلي الطازج بسعر 110 جنيهات والسوداني الطازج بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، والدواجن بسعر 37 جنيها للكيلو.

وأكد الوزير، أنه سيتم إتاحة كميات أكبر لاستيعاب التوزيع المطلوب، متابعا: "الأسعار كما وعدناكم لم ترتفع عن العام الماضي".
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