ليبيا / غسان سلامة يُوجّه رسالة إعتذارٍ لوزير الداخليّة

تقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة برسالة إعتذار إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا حول ما وصفه بالخطأ غير المقصود في ما ورد في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن والتي تطرق فيها إلى مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقال سلامة في رسالته نشرها موقع «عين ليبيا» اليوم، الجمعة 2 أوت 2019، "قرأت بتمعن رسالتكم المتعقلة بذكر أحد الأشخاص في إحاطتي الأخيرة لمجلس الأمن من الموظفين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. أود إعلامكم أولاً وبصورة جلية أننا في البعثة لم ولن نساوي حالة الاعتداء على النائبة سهام سرقيوة مع حالة توقيف قضائي أو جنائي.

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لقد تعرضت سهام لاعتداء وحشي مع أفراد عائلتها وهي تتمتع بحصانة نيابية تحميها في المبدأ من أي اعتراض على آرائها، فما بالك بإعتداء مسلح عليها، ولن تتوقف البعثة يومًا عن البحث عنها وعن الضغط لإطلاق سراحها وهذا واجبنا وفي صلب صلاحياتنا".

وتابع يقول "أما بالنسبة للشخص المذكور فقد أخطأ زملاء لي باعتباره مختطفًا وأخذت عنهم هذا الخطأ، وإني إذ أتحمل كامل مسؤوليتي عن ذلك الخطأ أؤكد لكم أن البعثة لم ولن تتدخل في أي قضية ينظر بها قضاء بلادكم" .