المغرب يعتمد على أمريكا في هذه الأسلحة

اقتنت القوات المسلحة المغربية طائرات أباتشي أمريكية AH-64، فضلتها عن طائرات أتاك T-129 ATAK التركية.

وستحصل المغرب، على 24 طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

وسيتم نقل الآليات العسكرية الأمريكية إلى المغرب، خلال العامين المقبلين، بعد أن انطلقت صفقة شراء المروحيات الأمريكية منذ شهور.

وحصلت المغرب على هذه الصفقة الغير مسبوقة، لأنه لا يتوفر للمغرب مثل هذا الأسطول من نفس طراز، وهو ما

يُفسر الاعتماد الكلي للمغرب على أميركا في هذا الشأن.

وأبدى المغرب اهتمامًا متزايدًا، في وقت سابق، بطائرات أتاك التركية T-129، وانتقل ضباطٌ من القيادة العليا إلى تركيا للاطّلاع على المميّزات القتالية لهذا النوع من طائرات الهيلوكوبتر، قبل أن تأتي زيارة الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية،

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للولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل 2018، لتقطع الشك، ويتسقر على السلاح الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الإستراتيجي الأول للمغرب والمورد الأول للأسلحة، ويعتبر 44% من الأسلحة التي اقتناها المغرب ما بين 2012 و2016 قادمة من أمريكا فقط.

ويعتبر المغرب الانفتاح على السوق التركية مغامرة، لا يمكن التنبؤ بتبعاتها المستقبلية، خاصة في ظل التشنج الحاصل بين الإدارة الأمريكية والتركية.

ويفتقر المغرب إلى أي نظام دفاع جوي، بعيد المدى، على عكس الجزائر المجاورة التي اكتسبت في السنوات الأخيرة نظامًا صاروخيًا روسيًا وصينيًا متطورًا للغاية.