السعودية تقدم فرصة جديدة لحجاج قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إجراءا جديدا من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، وذلك بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم.
وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد https:qatar1440.haj.gov.sa عبرموقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن هذا الإجراء الجديد جاء: "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة".
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