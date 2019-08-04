تحول إستراتيجي في مبادرات تمكين السعوديات

«تحول إستراتيجي في مبادرات تمكين المرأة السعودية »، هكذا وصفت وسائل الإعلام العالمية، قرارات المملكة حول تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، لتسهيل وإدماج المرأة في المجتمع، ورفع مبدأ المساواة بين الجنسين.

جزء من منظومة الإصلاحات

قالت شبكة CNN الأميركية، إن هذا الإجراء الجريء ليس الأول من نوعه في العهد الجديد للمملكة، إذ سبق وأن منحت السعودية النساء الحق في قيادة السيارة، وعينت أول امرأة سفيرة لدى الولايات المتحدة، وتم افتتاح دور السينما للمرة الأولى. ولفتت الشبكة إلى أن هذه الإصلاحات هي جزء من مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للانفتاح على العالم، وإدماج المرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، ومنح المرأة مزيدا من حرية الحركة والحق في تسجيل الولادة أو الزواج أو الطلاق رسميا.

إصلاح تاريخي

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قال موقع «روسيا اليوم» إن المرسوم الملكي يعتبر إصلاحا تاريخيا جديدا ينتصر للمرأة السعودية ويعطيها حركة أكبر في تسجيل الولادة والزواج والطلاق واستخراج جواز السفر، مستعرضة تصريحات السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، التي أكدت فيها أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية داخل المجتمع، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل.

تخفيف العقبات أمام النساء

أكدت الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة التاريخية تهدف إلى تفكيك العقبات التي كانت تواجه المرأة السعودية وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، إذ تسمح التغييرات الأخرى الصادرة في المراسيم للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر وتسجيل زواج أو طلاق أو ولادة طفل وإصدار وثائق عائلية رسمية، وتنص أيضا على أن الأب أو الأم يمكن أن يكونا الأوصياء القانونيين على الأطفال. واستعرضت الصحيفة مبادرات ولي العهد الإصلاحية، إذ قالت إن التغييرات التي يسعى لها شاملة وتهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.