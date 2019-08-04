وجاء كلامه في تصريح أدلى به في الطائرة التي أقلته إلى سيدني، أول محطة له في جولة تستغرق أسبوعا وتشمل أيضا نيوزيلندا واليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية، وتابع حديثه للصحافيين «أفضل أن يتم ذلك خلال أشهر، لكن هذه الأمور غالبا ما تأخذ وقتا أكثر من المتوقع له»، ولم يوضح الوزير الأميركي مكان نشر هذه الصواريخ، وقال في هذا الإطار «لا أريد الدخول في التكهنات لأن هذا النوع من الأمور لا يناقش إلا مع الحلفاء»، وكانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا، الجمعة، من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة منذ أيام الحرب الباردة مع روسيا، والتي كانت تحظر الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5500 كلم.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تعتزم نشر صواريخ في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.