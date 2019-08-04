12 قتيلا تابعين للنظام السوري بمطار الشعيرات

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بدورها أن الانفجار نتج من «خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية»، مشيرة إلى «ارتقاء عدد من الشهداء» من دون تحديد الحصيلة.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس قتل 12 عنصرا من قوات النظام جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر أمس، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فني.
ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام، حيث استهدفته الصواريخ الأميركية في أبريل عام 2017 رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون «شمال غرب» اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.
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