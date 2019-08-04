قطر تغيب مؤسس قنوات الجزيرة

أثارت قصة اختفاء المهندس المصري علي سالم مؤسس قنوات الجزيرة الرياضية في قطر، رواد شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما بعد أن تأكد اعتقاله من قبل السلطات القطرية واحتجاز أسرته ومنعها من السفر إلى مصر، بعد أن أبدى المهندس رغبته في مغادرة الدوحة والعودة لبلاده.

وبحسب تقرير مصور، فإن السلطات القطرية اعتقلت المهندس المصري الذي كشف عن رغبته في مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، بعد أن كان علي سالم أحد المساهمين بقوة في منصة قطر، ولكنه نال من الشر جانبا.

وتعود تفاصيل القصة، أن المهندس المصري عمل بقناة الجزيرة، حيث حقق إنجازات للجانب القطري، إلا أنه عقب افتتاح قنوات الجزيرة الرياضية في نوفمبر 2018، وبعد تكريمه، اختفى المهندس عن المشهد بعد أيام قليلة، قبل أن يتبين فيما بعد أن النظام القطري ألقى القبض عليه وسجنه ومنع أسرته من السفر بلا إنسانية.

ويقول إبراهيم المطلق في تغريدة على تويتر «تنظيم الحمدين الإرهابي لا يجيد سوى ثقافة القتل والاختطاف والتفجير والإرهاب بأنواعه، من يخالف توجههم المتطرف أو سياستهم الإرهابية ينتظر القتل أو الاختطاف أو السجن، لا يصدق عليهم سوى أنهم عصابات وميليشيات إرهابية فقط».