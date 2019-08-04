وبحسب تقرير مصور، فإن السلطات القطرية اعتقلت المهندس المصري الذي كشف عن رغبته في مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، بعد أن كان علي سالم أحد المساهمين بقوة في منصة قطر، ولكنه نال من الشر جانبا.
وتعود تفاصيل القصة، أن المهندس المصري عمل بقناة الجزيرة، حيث حقق إنجازات للجانب القطري، إلا أنه عقب افتتاح قنوات الجزيرة الرياضية في نوفمبر 2018، وبعد تكريمه، اختفى المهندس عن المشهد بعد أيام قليلة، قبل أن يتبين فيما بعد أن النظام القطري ألقى القبض عليه وسجنه ومنع أسرته من السفر بلا إنسانية.
ويقول إبراهيم المطلق في تغريدة على تويتر «تنظيم الحمدين الإرهابي لا يجيد سوى ثقافة القتل والاختطاف والتفجير والإرهاب بأنواعه، من يخالف توجههم المتطرف أو سياستهم الإرهابية ينتظر القتل أو الاختطاف أو السجن، لا يصدق عليهم سوى أنهم عصابات وميليشيات إرهابية فقط».
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تغيب مؤسس قنوات الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.