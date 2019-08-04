الجيش اليمني يحرر مرتفعات في وسط صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش اليمني، أمس، تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء وسط صعدة شمال اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية التي تكبدت خسائر ميدانية جسيمة في المواجهات المحتدمة في مديريات أخرى شمال وغرب المحافظة الحدودية مع السعودية. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش، مسنودة بمروحيات قوات التحالف، حررت مرتفعات جبال «الدخاس» و«الخضاض» بمديرية الصفراء، مشيراً إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات خلال المواجهات والغارات.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استولت على أسلحة متوسطة وخفيفة كانت بحوزة عناصر الميليشيات الذين فروا من مواقعهم. وشن طيران «التحالف»، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات في مناطق متفرقة شمال ووسط صعدة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن الميليشيات أمرت بتجميد الأنشطة المجتمعية لعناصرها، وللمنظمات المحلية التابعة لها، في الصفراء ومجز، وتم إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة في المديريتين.

في المقابل، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها العسكرية للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية أن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب المحافظة، موضحة أن القصف تزامن مع استمرار توافد تعزيزات الميليشيات إلى محيط المنطقة الاستراتيجية تمهيداً لشن هجوم جديد في محاولة بائسة للوصول إلى الشريط الساحلي.

وكثفت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات المشتركة شرقي مديرية حيس، واستهدفت بشكل هستيري مواقع القوات المشتركة في شرق وجنوب مديرية الدريهمي الواقعة جنوب الحديدة. وأسقطت القوات اليمنية المشتركة، طائرة من دون طيار استطلاعية تابعة للميليشيات، أثناء تحليقها في أجواء المناطق المحررة جنوب شرق الحديدة. وجددت الميليشيات، قصفها العشوائي على مواقع عسكرية وأحياء سكنية شرقي الحديدة، وتسبب القصف على مجمع صناعي باشتعال النيران بمستودع مصنع الورق واحتراق محتوياته بشكل كامل.

من جهة ثانية، أجبرت ميليشيات الحوثي الانقلابية المئات من الأسر اليمنية القاطنة في قرى نائية بضواحي محافظة الضالع على النزوح قسراً جراء القصف العشوائي الذي شنته على مناطقهم السكنية. وأفاد مصدر حقوقي في الضالع لـ«الاتحاد» أن العشرات من الأسر نزحت من قرى مديرية حجر شمال الضالع عقب القصف الصاروخي والمدفعي المستمر للميليشيات منذ أكثر من شهر، موضحاً أن موجة النزوح تركزت في قرية الشغادر التي تتعرض بشكل كبير لعمليات قصف واستهداف مباشر من قبل الحوثيين المتمركزين في أطراف مديرية حجر. وأشار إلى أن الميليشيات تواصل مسلسل إجرامها بحق المدنيين العزل رداً على خسائرها الفادحة على يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية التي تتقدم بجبهات بمديرية حجر، لافتاً إلى أن الحوثيين ينتقمون من المدنيين لتغطية خسائرهم الكبيرة في الجبهات القتالية.