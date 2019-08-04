شرطة أبين تؤكد عودة الأمن والاستقرار إلى المحفد

عدن (الاتحاد)

أكد مدير عام شرطة محافظة أبين العميد علي الكازمي، أن الأوضاع الأمنية في مديرية المحفد طبيعية ومستقرة عقب إفشال مخطط لإسقاط المدينة والسيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأشار خلال تفقده عدداً من المواقع الأمنية والخدمية إلى أن قوات الأمن تفرض سيطرتها الكاملة على المحفد وتقوم حالياً بتنفيذ حملة مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية التي فرت عقب تنفيذها هجوماً غادراً وجباناً ضد معسكر قوات الحزام الأمني في المديرية.

وقال الكازمي إن القوات الأمنية تمكنت بإسناد من طيران التحالف من تأمين المحفد وإفشال المخطط الإرهابي الذي كان يهدف إلى أسقاط المدينة عبر السيطرة على المواقع الأمنية فيها، مشيداً بالدعم والتعاون الكبير لقوات التحالف العربي في إسناد مهام القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مناطق أبين. وأشار إلى أن العناصر الإرهابية فرت ولجأت إلى الجبال المحيطة بالمحفد للاحتماء، مشيراً إلى أن قوات الأمن وبتعاون أشقائها في التحالف العربي ستواصل مهامها في تعقبها والقضاء عليها. ودعا كافة أبناء أبين إلى مساندة القوات الأمنية والعسكرية والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والغادرة للمساهمة في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في أبين.

إلى ذلك، قتل جندي وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من «القاعدة» في وادي الخياله غرب المحفد. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن هجوماً إرهابياً استهدف قوات الحزام الأمني والتدخل السريع أثناء تمشيطها لمناطق وادي الخياله، موضحاً أن القوات الأمنية أطلقت حملة لتعقب عناصر «القاعدة» التي تمركزت لساعات في الوادي وسعت للسيطرة على معسكر الحزام الأمني في المنطقة. وأشار إلى أن العناصر الإرهابية قامت بزرع عدد من العبوات في محيط المعسكر والممرات الفرعية والرئيسية الواصلة إلى وادي الخياله، لافتاً إلى أن إحدى العبوات انفجرت لحظة قيام وحدة أمنية بتمشيط إحدى المناطق ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة.